Cardona da explicaciones y la oposición pide su dimisión

El expediente que ha derivado en una denuncia contra el alcalde de Benissa, Abel Cardona, no está archivado y el plazo para dar una respuesta al mismo no expira hasta agosto de 2019. Así lo afirmó anoche en el pleno extraordinario el propio Cardona. Una sesión convocada a instancias del Partido Popular en la que el alcalde de Benissa, del grupo Reiniciem, dio detallada cuenta de los hechos que han originado que esté siendo investigado por el juzgado número 3 de Denia, por un presunto delito de prevaricación continuada en el tiempo.

El munícipe remarcó que al tratarse de una falta grave cuenta con dos años para tomar una decisión sobre el asunto, que es un tema complicado y que aún queda tiempo para decidir cómo actuar. “Puede que me haya equivocado”, afirmó, “pero será la justicia quién lo determine, en ningún momento he ido a beneficiar a nadie ni perjudicar a nadie” subrayó el alcalde en su intervención. El fin es elegir lo correcto y defender los intereses generales, apuntó Cardona.

El alcalde relató con detalle los hechos que conllevaron la denuncia del CSIF ante la Fiscalía de Alicante por no tomar medidas frente a un mal uso de un uniforme de la Policía local y que se remontan a las fiestas de moros y cristianos de 2017. Desmintió haber obrado a favor del inspector jefe, como se le acusa por parte del sindicato, y explicó que la falta se considera reiterada en el tiempo porque existen otros expedientes a los que no se dio curso. Expedientes también relacionados con la policía local, que según explicó el alcalde, se remontan al año 2016, cuando él aun no ostentaba la alcaldía, sino el PP.

INTERVENCIONES DE LA CORPORACIÓN

En el momento de las intervenciones, desde las filas populares, su portavoz, Arturo Poquet, reprochó al alcalde el incumplimiento del código ético redactado y firmado por su grupo, Reiniciem, y el resto de partidos que conforman el ejecutivo local en contra de la corrupción, señalando que según este texto, estar investigado por un presunto delito de prevaricación es causa de cese o renuncia de su cargo. Y aunque en el texto en cuestión se especifica que se habla de prevaricación con ánimo de lucro, Poquet defendió su postura, señalando que la acepción “con ánimo de lucro” no existe en el Código Penal. Pidió pues la dimisión del alcalde, por coherencia política, y denunció el silencio de sus socios de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís.

También el concejal no adscrito, Isidor Mollà, pidió la dimisión de Cardona, en base a la necesidad de ser serios y rigurosos con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, y pidió la creación de una comisión de investigación.

Mientras que desde las filas socialistas, Compromís, y Reiniciem, hicieron piña a favor del alcalde. Solicitaron que dejaran a los jueces trabajar, y mostrando su confianza en el alcalde.