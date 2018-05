"Es una vivienda protegida así que tendrás que pagar 22.000 euros en B, en negro, en metálico"

Solo en 2017 se abrieron por este motivo 600 expedientes sancionadores. En Radio Madrid hemos dado con uno de esos casos: una vivienda de protección que no se puede vender por más de 187.000 euros, pero por ella piden 209.000. Los 22.000 euros de diferencia tienen que ser pagados en metálico para escapar todos los controles.

Aunque no se materialice la venta su anuncio ya es ilegal, pero nuestro interlocutor, trabajador de una inmobiliaria no se esconde. Llamamos y enseguida nos habla del precio: "La vivienda se vende en 209.000 euros. Se trata de una vivienda de protección, así que tiene un precio de escrituración y otro de venta. En concreto esta se escritura en 187.000", nos dice.

Extrañados por esa distinción, precio de escritura y precio de venta le preguntamos y, como si fuera lo más lógico, nos explica: "En metálico, en negro, en B, en efectivo. De los 187.000 a los 209.000 irían en efectivo".

Como decíamos esta ofoerta puede ser sancionada por la administración con una multa de entre 1500 y 6000 euros, pero nuestro vendedor nos asegura que nunca ha tenido problema. "Es dinero que no va a ir declarado en ningún sitio. Legalmente a ojos de la Comunidad de Madrid, a ojos del Notario se va a escriturar por los 187.000, que es lo que marca la ley, así que no habría ningún problema. Vamos, yo nunca he tenido ningún problema con esta tipología de vivienda", nos dice.

Al parecer, no le ha afectado los controles aleatorios de la Comunidad. Tiene tanta experiencia en en este tipo de venta que nos da consejos, incluso, sobre como efectuar ese pago en negro sin ser detectados. "22.000 euros tendrían que ir en efectivo y, claro, eso no puedes sacarlo de golpe. Eso, o bien lo tienes ya en el colchón, o debajo de la cama o lo tienes que ir sacando poco a poco de la cuenta".

Hasta 2033 esta vivienda no se podrá vender a precio libre. Una vivienda que, por cierto, aún sigue anunciada en el portal inmobiliario.