Joan Aguiló: "Mi tercera vía es ir a un juez y que él ponga precio al Lluís Sitjar"

El futuro del estadio Lluís Sitjar sigue en el aire, al menos hasta la tarde de este jueves, cuando se realizará una reunión entre los copropiertarios del estadio con el Ayuntamiento de Palma. El Ayuntamiento, el pasado 16 de abril, tasó y puso en la mesa una oferta de 9,7 millones de euros a los copropietarios del Lluís Sitjar. Una oferta que, para Joan Aguiló, presidente de los copropietarios del estadio, es baja.

Joan Aguiló recuerda que hace unos años, cuando en el Ayuntamiento había otro partido político al frente, hicieron una oferta más elevada pero que se denegó. Aguiló, por lo tanto, no cree que esos casi diez millones sean los justos para ceder los terrenos al Ayuntamiento. Aguiló explica que la oferta está muy por debajo de lo que realmente vale el Lluís Sitjar: "No tenemos que regalar nada a la ciudad. La oferta está muy por debajo de la oferta real del Lluis Sitjar".

La reunión con el Ayuntamiento se celebra la tarde de este jueves. Si no se llega a un acuerdo, Aguiló propondrá una tercera vía para poner un precio justo al Lluís Sitjar: "Si no hay acuerdo vamos a un juez y que diga cuál es el precio real. Esa es mi tercera vía". El presidente de los propietarios del Sijar, además, puntualiza que es vital conocer la opinión de todos los copropietarios.

Antoni Noguera, el alcalde de Palma, por su parte, afirma que no quieren hacer negocio con los terrenos del Sitjar; además, días atrás, indicó que el Ayuntamiento hace un esfuerzo económico muy importante proponiendo esa cifra de dinero y llama a que todos lo copropietarios tengan eso en cuenta. Sin embargo, Aguiló, entre otras cosas, no se conforma y cuestiona la postura del RCD Mallorca. El club bermellón parece conforme con la propuesta económica: "Hay algo detrás. Algo que no sabemos. No es posible que el Mallorca acepté la oferta de tres/cuatro millones menos de lo esperado"