Javier Maroto: "Deseo que los nietos de los etarras sientan vergüenza de lo que hicieron sus abuelos"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha advertido en Palencia que el Gobierno de España y el Partido Popular no concederán ninguna contrapartida a la banda terrorista ETA tras su disolución y que no habrá ningún gesto de compasión ni de cesión a las posibles exigencias asegurando que "como vasco y como español tan sólo desea que los nietos de los etarras sientan verguenza de lo que hicieron sus abuelos y no piensen que son unos héroes con un papel importante en la historia del País Vasco".

Ha insistido en que algunos intentarán "blanquear" lo sucedido en estos años con el relato de una confrontación entre dos bandos que está lejos de la realidad.

Por eso ha reiterado que no habrá contrapartidas y ha pedido a ETA, a los presos y a su entorno que no esperen ningún gesto de compasión ni de cesión del Gobierno de España. Es más, ha asegurado que lo que va a hacer el Gobierno es seguir investigando los más de 300 crímenes terroristas que están sin resolver y apoyando a las víctimas del terrorismo.

Estas declaraciones las realizaba tras participar en un acto organizado por el PP de Palencia, en el que se reunió con entidades del tercer sector, afirmó que si en la actualidad se está produciendo un debate sobre la subida de las pensiones por encima del IPC es porque el Gobierno ha cumplido y ha propiciado la recueparción económica. Ha alabado el trabajo que realiza la Junta y el PPCyL en materia de Políticas Sociales porque es un verdadero ejemplo para toda España y que deja a entrever que el Gobierno autonómico se deja la piel para satisfacer a los castellano leoneses.