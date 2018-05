"El Gobierno no tiene todavía medios para reducir las horas de religión"

La consejera de educación, María Solana, considera que "El Gobierno no tiene todavía medios para realizar la reducción de las horas de religión" que solicitan sus socios de gobierno, que registraban una proposición de ley para realizar esa medida. Una idea, según apuntaban, que "estaba recogida en el acuerdo presupuestario de 2016".

Solana señala que "existen 11.000 firmas en contra de esa medida", y que "el Gobierno debe ser sensible a esa reivindación social. "Lo que no veo tampoco es una solicitud, una reivindicación social. Yo lo he preguntado y no tengo solicitud por parte de centros, de claustros, ni de APYMAS o familias, que hayan venido a solicitar que se reduzcan las horas de religión".