"Agotaremos todas las vías porque creemos que tenemos la razón"

"No vamos contra nadie y menos contra el Iruña pero no se han hecho bien las cosas y tanto Burladés como Cirbonero creemos que tenemos la razón y deberíamos jugar el playoff a 2ªB" así se ha expresado en SER Deportivos Navarra, Patxi Bator presidente del Burladés que avisa que "no se han hecho bien las cosas y vamos a agotar todas las vías. Ahí está el Consejo Superior de Deportes o el Tribunal Contencioso-Administrativo".

El presidente del Burladés que ha presentado en Madrid junto al Cirbonero un informe con artículos y puntos que contradice el informe jurídico no vinculante que la RFEF mandó a la Federación Navarra de Fútbol y que según les confirmaron en la española ahora van a estudiar. La conclusión de este informe dice que el Iruña es filial de Osasuna y del Promesas, argumento que el año pasado la propia RFEF utilizó para justificar que el Iruña, en otras circunstancias, no disputara la fase de ascenso a 2ºB al estar el Promesas ya en esa categoría. Bator se pregunta ¿porqué los mismos que firman el informe del año pasado dicen una cosa y éste año dicen otra? ¿Quién entiende esto?

Lo que piden tanto el Cirbonero como el Burladés es tiempo. Entienden que es un tema lo suficientemente importante para que la Federación se reuniera cuanto antes para tomar una decisión. "Si no lo hacen antes del día 13 que acaba la liga lo tendremos muy difícil".