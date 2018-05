Los 'Danis' al asalto del Madrid

El Delteco GBC continúa preparando su difícil salida al WiZink Center del próximo domingo con la necesidad de ganar, o esperar la derrota del Retabet Bilbao Basket para sellar matemáticamente la salvación.

Todos nos daban por descendidos. (Pérez) “La gente por el tipo de plantilla que teníamos, muchos jugadores de LEB, otros que estaban sin equipo, nos daban por descendidos en la primera vuelta y en ese sentido hemos dado un golpe encima de la mesa. Esto se trata de jugar y antes de empezar no hay nadie campeón y nadie descendido.

No ha habido relajación. (Pérez) “El equipo relajarse en el sentido de no salir a muerte todos los partidos no nos ha pasado. Sí que es cierto que el día de Burgos no tuvimos buen partido, en la segunda parte reaccionamos, pero la falta de acierto hizo que no nos lleváramos la victoria”. (Clark) “Excusas no hay. Todos los equipos tienen momento duros durante la temporada. Ahora estamos en la situación complicada por temas físicos, pero tenemos que afrontarlo todo con tranquilidad”.

Jugar ante el Madrid es un reto máximo. (Pérez) “Jugar contra equipos como el Madrid, que está en la Final Four, es siempre un incentivo. Aquí tampoco pudo jugar Doncic y con la vuelta de Llull va a ser un partido bonito. Aunque parar a este último es muy complicado, es de los mejores jugadores de Europa y después de ocho meses y medio ha vuelto como una moto y hay que intentar que lo haga lo peor posible”.

Preguntado por si puede ser el mejor momento para ir a Madrid (Clark): “Si, puede ser. Aunque luego miras la plantilla de 16-17 tíos de muchísima calidad. Mires por donde lo mires no va a ser un partido fácil. Hay que estar preparado para hacerlo lo mejor posible. A ver como llego yo con los dolores de espalda, estoy un poco mejor que la semana pasada. Yo nunca he tenido lesiones de espalda, pero no es la cosa más cómoda del mundo.

Imbatible no hay ningún equipo. (Pérez): “Está claro que nuestras opciones son pocas, pero imbatible no hay ningún equipo. Si hacemos un muy buen partido y ellos no tienen el día al menos poder competirles y llegar al final apretados ya sería un bonito reto aunque es complicado en una cancha como esa.

La gente de Donosti ha disfrutado. (Pérez): “Si miras el primer partido aquí contra Sevilla y miras el último con Obradoiro, la imagen del pabellón y la actitud de la gente es muy diferente. Hemos hecho disfrutar a la gente que ha subido a Illunbe que era uno de los objetivos que nos había marcado Porfi ha principio de temporada. El año ha sido positivo y esperemos que de cara al año que viene la cosa siga siendo para arriba.