Alguacil: "Si competimos como hemos entrenado, estaremos cerca de ganar"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la previa a la visita del equipo txuri-urdin a Sevilla, donde juega toda una final por la séptima plaza. Finalmente, Aritz Elustondo no ha podido recuperarse a tiempo, así que el oriotarra ha incluído en la convocatoria al lateral del filial Andoni Gorosabel.

-Vuelta de Odriozola al once. “Veo bien a todos, después de ganar el derbi todo es diferente y creo de verdad que si competimos como hemos entrenador, estaremos cerca de ganar en Sevilla".

-A por la séptima plaza. "Matemáticamente, hay opciones, y vamos a ir a por ello. a por el partido de Sevilla. Pero lo que tenemos claro es que si en Sevilla estamos como durante la semana, estaremos cerquita de ganar".

-Coincidió con Caparrós en el Villarreal. "Malo sería si lo conociera, porque ya son muchos años, su trayectoria es de sobra conocida y ha hecho muchas cosas buenas. Pero sí tengo claro qué le va a transmitir a sus jugadores y tengo claro que va a ser otro Sevilla diferente al de las últimas semanas".

-Portería. "Tanto Miguel Ángel Moyá, Gero Rulli y Toño Ramírez están entrenando a un nivel impresionante, y compitiendo muy bien y los tres están trabajando increíble. Tengo tres porteros y lo más importante es que ponen las cosas complicadas y eso es bueno para mí y para el club".

-Sin referencias. “Va a ser un partido diferente y raro porque a la hora de prepararlo no es lo mismo y creo que algunos cambios meterá Caparros, porque sino seguiría en la misma dinámica, y sabiendo un poco cómo siente el Sevilla y su manera de trabajar, estoy convencido que cambiará".

-Ambientazo en el Sánchez Pizjuán. "Parece ser que están dando facilidades para que se llene el estadio, creo que después de la temporada que han hecho, cambiando tres entrenadores, no han bajado casi de la séptima plaza y eso dice mucho de cómo está el fútbol. Así que el ambiente va a ser de aúpa”.

-No regala minhtos. "Lo he dejado claro a todo el mundo, hago las convocatorias viendo el trabajo diario de la semana y las alineaciones las preparo un poco dependiendo de lo que nos puede dar el rival y lo que queremos nosotros. Ni hago nada por quedar bien o por dar minutos. Y en Málaga lo hice convencido de que íbamos a ganar y si alguien se equivocó fui yo, pero no en la alineación sino en el mensaje táctico. Eso lo tengo claro".

-Xabi Prieto. "Difícil de responder si podrá volver contra el Leganés. Sigue teniendo molestias en algunos ejercicios, no ha entrado con el equipo todavía. Una pena. Igual que lo de Carlos Martínez y Guridi".

-Partido complicado. "Vamos a ir a por los tres puntos sabiendo que enfrente estará un rival muy poderoso y con una gran ambiente y en estos ambientes me gusta ver también la reacción y la respuesta de nuestros jugadores".

-Intensidad y calidad. "Creo que la calidad de los dos equipos es inmensa, por un lado y por otro. Defensivamente hemos dado un pequeño paso, ellos seguramente con Caparrós van a dar por ahí un pasito, habrá momentos para todo, para juntarse y defender y otros para jugar. A ver si en ambas facetas estamos por encima de ellos".