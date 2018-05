Mendilibar: "Tenemos confianza para renovar de año en año"

El Eibar ha presentado esta tarde la renovación de José Luís Mendilibar como entrenador del equipo armero por una temporada más. "Hoy es un día ciertamente esepcial para el eibar porque se puede anunciar la renovación de mendilibar como entrenador del Eibar para la próxima temporada, estamos contentos porque pensamos que es la persona indicado para liderar este barco", explica Amaia Gorostiza, presidenta del Eibar.

Después, Mendilibar ha comparecido para explica las razones de su renovación con el Eibar.

-Contento en Eibar. "Estuvimos hace doce temporadas en segunda y creo que a partir de aquella temporada, al club y a mí se nos quedó algo ahí, fue algo muy bueno, y años mas tarde hemos vuelto a coincidir para más tiermpo y espero que no sea la última firma ésta. Nos entendemos bien y hay un feeling entre nosotros".

-Renueva todo su cuerpo técnico. "Es importantísimo. Sin ellos, no sería yo, y son los que no aparecen en ninguna foto ni en ningún lado, pero sin ells sería más difícil dirigir a toda esta gente. Mis ayudantes saben estar y hacen una gran labor".

-Avisó de que renovaría en mayo. "Lo dije en febrero que hasta mayo no iba a pasar nada y en mayo el primer día que se podía, lo hemos hecho, no ha habido problema, sino que hemos estado hablando, estaba tranquilo y también tranquilizaba al club, podía haber surgido antes, pero ha sido en mayo".

-A cambiar su inercia en otros equipos. "Le he dicho a Amaia que el cuarto en los sitios que he estado no habian salido bien, y me ha dicho que igual eso sirve para ponernos las pilas y trabajar más. No se si ha habido algún cambio, aquí seguimos todos y estamos bien, y ojalá no sea la última vez que estamos en esta situación".

-Renueva por un año. "Porque tenemos confianza, de año en año llevamos tres para el cuarto, y porque si las cosas van bien, no va a haber problema para que haya el quinto año. En ese sentido estamos bien tanto el club como yo".

-Continuidad. "Todos los proyectos son atractivos el día de la presentación, pero es que esto ya viene de atrás y no va a haber grandes cambios ni cosas nuevas, es un poco seguir lo anterior, y por eso ambas partes estamos de acuerdo, y es lo que vale. Los proyectos son todos fenomenales hasta que explotan, pero aquí no vamos a cambiar grandes cosas, cuando las cosas van bien, mejor no tocar".