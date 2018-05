Igual: "Tengo la sensación que para el señor Revilla, Santander no es Cantabria y los santanderinos no son cántabros"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha rechazado hoy las críticas del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), al Metro-TUS y ha lamentado que quiera "utilizar" a los vecinos de Santander "como arma política", cuando ha opinado que "nunca" se ha preocupado por la ciudad.

Igual ha dicho a Revilla si quiere ser alcalde de la ciudad, "ahora tiene la oportunidad" de presentarse el próximo año a las elecciones municipales.

"Y si lo que quiere ser es buen presidente de Cantabria, pues lo que tiene que hacer es ponerse a resolver los numerosos y grandísimos problemas que tiene en la región", ha añadido Igual, quien ha mencionado una "deuda desorbitada" de la comunidad, que ha afirmado que "es 30 veces más de la que tiene el Ayuntamiento de Santander".

También ha hecho referencia al trabajo que tiene que hacer el presidente para agilizar la deuda a proveedores, "a los que tarda en pagar casi 56 días", y además ha dicho que las empresas públicas cántabras, dependientes del Gobierno, "pierden 62,3 millones de euros al año".

Gema Igual ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, después de que ayer por la tarde el presidente cántabro mantuviera un encuentro con la plataforma que agrupa a los colectivos que están en contra del Metro-TUS, al que calificó de "chapuza" y pidió que se vuelva al sistema que había antes.

La alcaldesa de Santander ha criticado, además, de la gestión del Gobierno, el recorte en el gasto social que se incluyó en el presupuesto regional de 2017, que ha fijado en 30 millones de euros, "en algo tan importante como Educación, Empleo y Sanidad".

"En lugar de pasar la mayor parte del tiempo a vender libros y en televisión para su propia promoción y lucro personal, lo que debería estar haciendo es preocuparse de los cientos de personas que están afectados por los derribos que fueron consecuencia directa de su gestión", ha subrayado Igual, quien ha añadido que "para esas personas no tienen tiempo ni le preocupa en absoluto".

La regidora municipal también ha pedido a Revilla que se preocupe por el "escándalo" de las supuestas irregularidades en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud y sobre "la falta de transparencia y el silencio, excepto en audio, de la consejera de Sanidad", además de citar el cese del responsable de la Fundación Marqués de Valdecilla.

"Tengo claro que Revilla no se preocupa por Cantabria, pero muchísimo menos por nuestra ciudad, por Santander, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora. Yo tengo la sensación que para el señor Revilla, Santander no es Cantabria y los santanderinos no son cántabros", ha apostillado.

Y ha opinado que el presidente regional solo se acuerda de Santander ahora "que ve oportunidad de utilizar a los vecinos como arma política".

Gema Igual ha pedido que alguien le cite una inversión que tenga el Gobierno cántabro en Santander y ha recordado proyectos de los que "no se sabe nada" o "fantasmas" como la nueva sede para el Museo de Prehistoria, el del Llano de La Pasiega o la Ciudad del Cine.

Tampoco "aparece", según la alcaldesa, aportación del Gobierno para el centro cívico de Cazoña, el centro Princesa Letizia o la Fundación Santander Creativa o la cantidad acordada para el apoyo para el Pacto Local para el Empleo y, al contrario, ha dicho que el Ejecutivo "debe" al Ayuntamiento 2,2 millones de euros para el centro cívico de Cazoña.

Igual ha dicho que frente a las declaraciones de Revilla, el equipo de gobierno municipal va a seguir ocupándose de sus "obligaciones" que es trabajar por Santander.