Sense novetat

"Mucho divertido doctor Jones"... Com no teníem prou amb aquells partits que volen centrifugar les sospites de corrupció que pesen damunt d'ells fent veure que tots són iguals, els altres partits assenyalats han entrat en eixe joc i trauen més roba bruta dels primers. Total que sí, que va a resultar al final que tots són iguals. A més, com que falta poquet per eleccions, entre socis somrients en les fotos volen punyals de porta cap a dins. Mola. Benvinguts a l'espectacle de la política, la vella i la presumptament nova, oblidada de la gent. Xe quina tristor.