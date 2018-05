Cabral: "Son más que tres puntos, tenemos que ganar por nuestra gente"

En el vestuario del Celta no se habla de un derbi atípico ni falto de emoción (después de confirmarse el descenso del Depor) por varios motivos. El primero, porque para el Celta todavía hay opciones matemáticas de estar en Europa la próxima temporada y el segundo, porque un derbi son más que tres puntos y en Vigo se quiere ofrecer la victoria a los aficionados.

Eso es lo que ha transmitido Gustavo Cabral este jueves en sala de prensa "yo me lo tomo como un derbi, no cómo viene el Depor. Vamos a jugar a ganar, queremos darle una alegría a nuestra gente. Es un partido importante para la ciudad, para los aficionados y para nosostros y lo tenemos que ganar".

Y es que matemáticamente el Celta todavía tiene posibilidades de alcanzar la séptima plaza "después del partido del Villarreal dije que matemáticamente tenemos posibilidades. El partido de este sábado es de más de tres puntos, por lo que da a nivel anímico, a la gente y a nosotros mismos".

En el vestuario del Celta a nadie se le pasa por la cabeza lo de no seguir luchando hasta el final. Quieren Europa "sería una decepción no clasificarse, una decepción sí, no un fracaso porque nos planteamos en pretemporada el ilusionarnos con volver".

Cabral también se ha referido a su futuro. Con un año de contrato por delante, el central es claro "estoy en una edad de 32 para 33 en la que hay que ver qué pretende el club y que es lo que quiero yo. Ojalá pueda terminar mi año de contrato. Estoy en mi segunda casa y estoy muy agradecido al Celta por la confianza que me ha dado".

Emre Mor sigue apartado a pesar de que en el vestuario intentar ayudar al internacional céltico a superar el periodo de adaptación que es lo que cree Cabral que está fallando "la adaptación es fundamental, es un jugador joven, el idioma no lo habla y se hace todo difícil. A él le cuesta bastante comunicarse con los compañeros y también el tema de los minutos, no jugar influye".