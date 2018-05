¿Quién recoge la ropa sucia?

Las auxiliares de enfermería del hospital Álvaro Cunqueiro se niegan a recoger las bolsas con la ropa sucia de las habitaciones y llevarla a los puntos de recogida fijados en el hospital. Una decisión que se traduce en esto, bolsas llenas de sábanas, toallas y demás acumuladas en los pasillos. La auxiliares argumentan que recogerlas no es de su competencia sino que le corresponde al servicio de limpieza del hospital. Sin embargo la concesionaria ha dejado de hacerlo ya que esa tarea no figura en el pliego de condiciones. Así las cosas el Sergas se ha visto obligado a contratar personal extra para trasladar las bolsas mientras advierte de las consecuencias. Las auxiliares de enfermería, con todo, no ceden y protestarán todos los días a las doce del mediodía sin descartar emprender otras medidas de presión como paros o encierros.

