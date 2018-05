La ribera del Ebro se limpiará este verano

Javier Lambán ha afirmado que el Gobierno de Aragón va a llevar a cabo este verano la limpieza de vegetación de la ribera del Ebro para paliar los daños de las crecidas, sin esperar a lo que decida el ejecutivo central. Un afirmación en el pleno de las Cortes, en otro duro debate con el líder de Podemos, Nacho Escartin, sobre las actuaciones que hay que llevar a cabo en el río.

Lambán ha señalado que su gobierno el martes llevará un decreto para garantizar la indemnización al 100% de todos los daños sufridos por agricultores y ganaderos, y hacía una propuesta al resto de partidos para que se incluya en los presupuestos del Estado: "Sugiero que todos los grupos políticos de esta cámara en el Senado presenten una enmienda a través de nuestros grupos en Madrid para dotar de 80 millones a un Plan de Actuación Integral en el río Ebro para acometer esta clase de medidas".

El líder de Podemos recogía el guante, en un intercambio dialéctico que ha sido intenso. "No me hable de valentía, que se reunió usted con Rajoy y sabe perfectamente que no hay Fondo de Contingencia para pagar. ¿Para qué se reúne usted con Rajoy? Consiga compromisos o, por lo menos, meta más caña".

Y de fondo, el debate de dragar o no el río o de cómo actuar en Ebro. Las visiones son muy diferentes. Escartín instaba a Lambán a que "mire más lejos, a Estados Unidos, a la cuenca del Missouri, del Misisipi; mire a Alemania, a Holanda, al Rin, que se están dando ejemplos de política hidrológica, que funciona y mucho más barata". Sin embargo, "para esto hace falta una política valiente y lo fácil es hacer demagogia, que es lo que usted [Lambán] hizo en caliente. Fue a la ribera a hacer demagogia".

Lambán le respondía: "¿Sabe cómo se combaten las riadas de la manera más eficaz posible? Embalsando en cabecera. Itoiz y Yesa han sido fundamentales para que esta riada no haya sido bastante más catastrófica de lo que lo ha sido".