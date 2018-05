Nuevos usos y nuevos motores, los retos de la automoción en Aragón

12.000 empleados y casi 2.500 millones de facturación. Es el horizonte para este 2018 de las empresas del Cluster de la Automoción de Aragón, que celebran su décimo aniversario bajo esta organización. A pesar de las exigencias del mercado global son optimistas con las oportunidades que se abren relacionadas con los nuevos usos y los nuevos sistemas de propulsión.

Al cierre de 2017, las más de 70 empresas que forman el cluster generaron casi 1.600 puestos de trabajo, casi el doble de lo que habían estimado en un principio y aumentaron también su facturación. También se incrementará la inversión, cinco millones más este año para un total de 125 millones entre las componentes del cluster. La facturación prevén que suba el 8 por ciento y los empleos el 10 por ciento. El futuro trae un cambio tecnológico y social, "no solo hacia un espíritu no contaminante de cero emisiones, sino también en el concepto de uso del vehículo, o compartido o un pay for used, es decir, el de pago por uso", ha señalado Benito Tesier, el presidente del cluster. Por eso, "la industria va a tener que evolucionar a esos cambios".

Varias auxiliares están hoy en pleno conflicto laboral y en la pelea por sus empleos, sus contratos y la pervivencia aunque en el cluster lo consideran una situación normal.

En su aniversario fijan 10 ámbitos de actuación y hacen un llamamiento a la colaboración de los pequeños negocios tecnológicos, que se convierten ya en un aliado clave para combatir su principal punto débil, como es "el vehículo conectado, el vehículo autónomo", señala David Romeral, gerente del cluster. Apunta a que "no tenemos empresas que estén desarrollando productos", aunque sí que señala que están detrás grandes empresas como Google o Apple o Robert Bosch.

El sector, que exporta el 35 por ciento de su producción, emplea a unos 25.000 trabajadores en las 200 empresas de automoción que llegan a una facturación de 8 mil millones de facturación. Por cierto, el cluster trabaja con la DGA y con Ibercaja en el estudio sobre el impacto del sector.