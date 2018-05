Pascual Grasa: "No puedo perdonar. Fueron crueles y sanguinarios"

El atentado contra la casa cuartel de Zaragoza fue seis meses más tarde que el Hipercor, el 11 de diciembre de 1987. Murieron 11 personas, cinco de ellas niños, y hubo 88 heridos.

Pascual Grasa tenía 32 años y acababa de hacer el relevo de las seis de la mañana. "Resulté herido y ya desperté en la cama de un hospital. Los primeros días estaba en un estado de desorientación. Era una persona abatida. No tuvieron compasión los terroristas. Actuaron con toda la precisión y toda la maldad posible".

Pascual se pregunta "¿dónde está De Juana Chaos? ¿dónde está Josu Ternera? ¿Quién pide perdón? No estoy obligado a perdonar ni tengo necesidad porque nadie me lo ha pedido. Puedo perdonar una acción insignificantes, pero en este caso no puedo perdonar. Fueron crueles y sanguinarios. Si pide perdón, es un perdón interesado para obtener un beneficio del tipo que sea", explica.