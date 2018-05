"No sé salir a empatar"

Una final. Así de claro lo tienen en el vestuario del Almería. Los rojiblancos visitan este sábado al CD Tenerife con la idea de encadenar dos victorias y acercarse a la permanencia, que hace poco más de una semana se había puesto muy complicada. Sin embargo, a Fran Fernández le preocupa el exceso de confianza en los futbolistas, poco acostumbrados a las alegrías esta temporada, y ha lanzado un aviso a navegantes. Los números no engañan; para tinerfeños y almerienses es un choque crucial en las aspiraciones de ascenso y salvación en la categoría.

Preguntado sobre si firmaría un empate en el Heliodoro Rodríguez López, el técnico almeriense no dudó en responder que el Almería cuenta con la suficiente capacidad para ser valiente y ganar: “Tenemos que ir a vencer, solo sabemos planificar un partido para ganarlo, porque yo no sé hacerlo para empatar. Depende del desarrollo, a lo mejor puede ser bueno, pero no lo firmo”.

En el fútbol y en la vida lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y la regularidad se ha convertido en el talón de Aquiles del Almería en las últimas temporadas. Fran Fernández espera un partido igualado, de urgencias por sumar los puntos, en el que la mentalidad jugará un papel principal: “Es una final. El Tenerife necesita ganar para tener opciones y nosotros también nos jugamos mucho. Saldremos a vencer, pero ningún resultado será definitivo. Nos medimos a un rival difícil, con una plantilla confeccionada para estar mínimo en Play Off”.

Toque de atención

El elogio debilita y a Fran no le está gustando el ambiente que se está generando alrededor del Almería tras ganar al Barcelona B. Aún no se ha logrado el objetivo y espera que los futbolistas sientan la misma presión que ante el filial culé, y es que la mejor versión del equipo apareció cuando peor estaba la situación: “La semana está siendo demasiado tranquila para todo lo que nos jugamos en Tenerife. Una cosa es que la victoria te sirva para tener confianza, pero no relajación, porque no hay tiempo material y tenemos que sumar bastantes puntos”.

Realista

A tres puntos del descenso, el Almería depende de sí mismo, mientras que Córdoba y Barcelona B tienen que mirar a otros campos. Fran Fernández espera una salida en tromba del Tenerife, que les obligará a replegar y sufrir. “Somos unos privilegiados estando fuera de los puestos de descenso. El Tenerife también busca un triunfo vital y queremos hacer un partido largo, parando su primer empujón”, finalizó el preparador almeriense.