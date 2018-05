El CAPI de Alcaudete cumple 10 años /

La Junta de Andalucía destaca el intenso y riguroso trabajo en pro de la igualdad real, también en el acceso a las nuevas tecnologías, que lleva realizando el Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) de Alcaudete, que gestiona desde hace una década la asociación de mujeres "Flor de Espliego". Así lo ha destacado la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz del Moral, que ha participado en el acto conmemorativo de los diez años de apertura de este CAPI.

En este marco ha destacado "la implicación y el compromiso de 'Flor de Espliego' con las mujeres, que suman el 51,6% de usuarios de este CAPI, con los jóvenes (el colectivo que más frecuenta el centro), y con la barriada de Cañadillas-Corea, a la que da cobertura, siempre para favorecer la integración de toda la ciudadanía en la sociedad del conocimiento, luchando para que nadie se quede atrás en esta era de revolución digital". La delegada ha añadido además la colaboración y suma de esfuerzos que realiza esta asociación con otros colectivos y entidades del municipio y con el propio Ayuntamiento en su lucha continua por la igualdad, por una sociedad más justa para todos.

La delegada ha hecho hincapié a su vez en el atractivo programa de actividades para todas las edades y niveles, que hace este CAPI, que solo en el primer trimestre de este año ha realizado ya 64 actividades. Entre los contenidos tratados, ha destacado: iniciación a Android, correo electrónico, TIC para mayores, adicciones digitales, aprende con YouTube, WhatsApp/Telegram, Crea-juega-previene (aprendizaje lúdico sobre seguridad en internet para menores y jóvenes), hojas de cálculo, apoyo socioeducativo con ayuda de las TIC, seguridad en internet, coaching, creación de sitios web, pdf, edición de imágenes, Salud Responde, Aprende jugando con las TIC, CreaPeques (fomento de la creatividad para menores), internet básico, y procesador de textos, entre otros. "Una muestra variopinta que habla alto y claro del riguroso trabajo de calidad que se está haciendo desde Flor de Espliego, desde este CAPI porque acceder, entender y manejar las TIC es crucial para integrarse en la sociedad actual, para acceder a la sociedad de la información, a las nuevas formas de comunicación, además de mejorar y ampliar las opciones laborales y también empresariales", ha insistido.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de mujeres “Flor de Espliego”, Encarna Castro, ha hecho un repaso de estos diez años. “Hoy es un gran día para este colectivo. Cumplimos 10 años en la andadura de gestionar un Centro de Acceso Público a Internet en Alcaudete. Aventura en la que nos embarcamos hace casi 11. Tuvimos que empezar por declarar una zona con necesidades de transformación social. En principio, esto, no fue complicado, porque estábamos casi toda la población igual, carente de conocimientos y herramientas para acceder a las nuevas tecnologías. Después buscar alojamiento físico y elaborar un proyecto bien argumentado y fundamentado, con un presupuesto para la dotación de material y mantenimiento del mismo con sentido común, adaptado a la realidad para un año, que posteriormente habría que ejecutar sin posibilidad de ampliar o modificar el mismo. Todo esto en el mes de agosto que “da gusto” llamar a las empresas y trabajar... no había nadie en su sitio y donde había, era alguien que no tenía competencias ningunas. Todo lo superamos, nuestro objetivo como colectivo preocupado y ocupado por la igualdad de oportunidades y entre hombres y mujeres, bien merecía ese esfuerzo. Ese y todas las vicisitudes atravesadas en estos años, que no han sido pocas. La crisis económica y problemas en la Junta de Andalucía con los pagos de los incentivos, casi nos vuelcan el pulso”.

Este CAPI se enmarca en la red pública Guadalinfo de la Junta, que gestiona el Consorcio Fernando de los Ríos. Una red de centros TIC cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología y el impulso del talento.