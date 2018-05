García Granda: “Agradezco el interés pero la decisión depende de nosotros"

Al rector de la Universidad de Oviedo no le gusta nada la pugna localista por el grado de Deportes. Lamenta Santiago García Granda "la frivolidad" con la que Gijón y Mieres están reclamando la implantación de estos estudios. También las diferentes fuerzas políticas han realizado públicas manifestaciones de apoyo a una u otra opción. Pide respeto y sensatez con los planes de la institución académica, no exenta de presiones. El debate público no va a influir en la decisión final, advierte:

Solo las contrataciones para el profesorado supondrán un desembolso de 500.000 euros. Recuerda, no obstante, que esta titulación ni es definitiva ni resolvería el futuro de Asturias. Sobre las presiones externas, ha reconocido que "pueden llegar a influir", ya que la institución "no está aislada de la sociedad", aunque ha defendido la autonomía y capacidad de decisión propia de la Universidad para decidir su posible ubicación.