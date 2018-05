El Infantado, cerrado de forma urgente

Situación grave que afecta al Palacio del Infantado, el principal edificio histórico de la ciudad. Técnicos del Ministerio de Educación y Cultura han alertado de la presencia de algunas anomalías y sospechan que podría tratarse de aluminosis. Van a realizar un estudio más importante, pero, hasta que se conozcan los resultados definitivos, se ha optado por cerrar el edificio de forma preventiva.

Los defectos se detectaron el pasado verano durante unas obras de refuerzo de las cubiertas y, de momento, se han encontrado solo en la galería de poniente, la que da a los jardines del Palacio. Los técnicos vieron que algunas vigas habían cedido y comprobaron que están elaboradas con cemento aluminoso, un cemento prohibido desde hace varias décadas y que, en algunos casos, acaba generando aluminosis.

Armando Cuellar, subdirector de Infraestructuras del Ministerio, asegura que "todavía no se puede asegurar que se trate de aluminosis. Hay que hacer nuevos análisis y hay que comprobar si el problema puntual que se ha encontrado en esa galería de poniente se ha extendido también al resto del inmueble".

El Ministerio va a tomar ahora muestras de todo el edificio para analizarlas en un laboratorio y confirmar con exactitud cuál es la magnitud del problema, un proceso que podría durar varios meses. Mientras tanto, y como medida preventiva, la Junta, que es la administración que tiene cedido el uso del Palacio, ha decidido cerrarlo de manera preventiva.

"Los técnicos del Ministerio recomiendan tomar ciertas medidas de precaución y nosotros, ante esta situación, tenemos que priorizar la seguridad y hemos optado por el cierre preventivo", ha explicado Jesús Carrascosa, viceconsejero de Cultura de Castilla-La Mancha.

Este cierre no afecta a Farcama, la Feria Regional de Artesanía que se ha inaugurado esta mañana y que se prolongará hasta el domingo, pero parece claro sí tendrá consecuencias para el Maratón de los Cuentos, previsto para el fin de semana del 15 al 17 de junio.

La directora del Seminario de Literatura infantil y Juvenil, Blanca Calvo, ha señalado en SER GUADALAJARA que se enteraron ayer por la tarde y que, de momento, no saben qué va a ocurrir. "Estábamos viendo cómo ajustábamos el presupuesto y nos hemos encontrado con esta noticia, así que de momento no sabemos qué pasará. Veremos si se puede ubicar en los jardines, como el año pasado, y si no tendremos que pensar soluciones alternativas".