Los niños no pueden esperar

El comisionado de lucha contra la pobreza y exclusión social de Canarias, Santiago Rodríguez, ha afirmado aquí en este Drago de Ser Las Palmas, que el gobierno de las islas va a estudiar la ampliación de los comedores escolares para niños y adolescentes de familias humildes hasta los 18 años y al mismo tiempo también estudiará la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Ambas medidas han sido propuestas por Unicef, la ong que protege a la infancia y hace bien el gobierno en estudiar su puesta en funcionamiento.



En nuestro archipiélago los datos sobre pobreza infantil son dramáticos, tanto que en Canarias tenemos un 41% de niños en pobreza relativa y un 17% en situación de pobreza severa. Son los peores datos de Europa.



Ante este panorama tan estremecedor las administraciones canarias y principalmente el gobierno de Canarias, no puede mirar para otro lado. No pueden decir como se ha dicho antes, que la educación de cero a tres años no es competencia suya y que no la pondrán en marcha hasta que no la pague el estado y ya está. Siendo cierto, no significa que uno se quede quieto cuando el estado no responde a una cosa tan seria.



El partido en el gobierno, Coalición Canaria, y también Nueva Canarias, que tienen dos votos cruciales en el congreso pueden y deben agarrar esta demanda y hacer valer sus votos para una asunto tan importante. Amén de que con la mejora de la recaudación de impuestos, gracias a los datos del turismo, se supone que se podrá realizar algún esfuerzo para la educación infantil.



En las islas tenemos miles de niños que la única comida caliente que consumen es la que hacen en el colegio, pues sigamos aprovechando el cole para cubrir este problema.



Aunque la cosa haya mejorado algo, todavía muchas familias están en una situación de pobreza severa. No queda otra, que identificar sin excusas el problema y ejecutar estas medidas. El gobierno de España, el gobierno de Canarias y los partidos deben cerrar filas con esta alarma. Los niños no pueden esperar.

