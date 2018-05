‘Sile’ y ‘nole’: los cromos inundan Pinto

La sensación de estar a punto de terminar una colección pero no encontrar ese cromo que falta, el taco de ‘repes’ que no cabe en el bolsillo, la lista a bolígrafo con todos los que todavía no nos han tocado… Sensaciones de la infancia de un gran número de españoles que muchos han mantenido con los años pero que se repiten invariablemente en los niños de hoy en día. Sensaciones que van a inundar Pinto al menos un día al mes.

Se trata del primer punto de intercambio de cromos que ha sido impulsado por un vecinos de la localidad, Javier Saldaña, que ha encontrado una gran acogida entre otros padres de coleccionistas de cromos y que ha sido respaldado tanto por el Ayuntamiento de Pinto como por la empresa Panini, principal productor de cromos en España.

Este jueves hemos charlado con él en Hoy por Hoy Madrid Sur para descubrir los detalles de esta iniciativa, que se va a desarrollar este sábado, 5 de mayo, en el parque Gabriel Martín del barrio de La Tenería de 12:00 a 14:00 horas y que pretende convertirse en una cita obligada todos los primeros sábados de mes.