Difícil reto

No lo va a tener fácil el nuevo director ejecutivo del Cesefor, Pablo Sabín Galán, que firmó junto al presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, su puesta de largo como máximo responsable de esta institución que con el paso del tiempo había perdido la credibilidad de muchos y el dinero de todos. La Diputación Provincial de Soria, la Universidad de Valladolid y la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCyLE), patronos de Cesefor desde principios de 2018 quieren abrir una nueva etapa en este centro y convertirlo en un referente de innovación y tecnología dentro del sector forestal, aunque lo primero que tendrá que hacer el señor Sabín será darle un giro de 180º a su gestión financiera y recuperar la confianza de los agentes sociales y económicos del entorno perdidos durante todos estos años, que no es poco. Este ingeniero de montes de la Politécnica de Madrid tiene por delante un difícil resto, aunque no por ello menos apasionante.

Seguir leyendo