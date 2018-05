Héctor Figueroa: “Por supuesto que sí se puede”

El delantero canario del CD Toledo ha salido este jueves a la sala de prensa del Salto del Caballo, pocos días antes de visitar al que la temporada pasada fue su equipo: la SD Ponferradina. Desde hace unos días, especialmente desde el último triunfo contra el Coruxo, en Toledo hacen cábalas sobre la salvación del equipo o, al menos, la disputa de la promoción por no bajar.

Casos recientes en el fútbol de elite hacen al ex de la UD Las Palmas tener optimismo: "No hace falta mirar tan allá, ha pasado hace poco en el fútbol, que parece que está todo perdido y se da la vuelta, por supuesto que sí se puede".

Figueroa, que no ve puerta desde el partido contra el Navalcarnero (14 de enero), es consciente de lo mala que ha sido la temporada ("El equipo no ha estado a la altura") y de que todo pasa por ganar en el Toralín, también desde el punto de vista personal: "Perdemos el domingo y yo el año que viene no tengo trabajo, soy el primero que quiere que ganemos y salvar esto".

Escucha aquí la rueda de prensa del ariete verde.

Viaje a Ponferrada

Tras unos días de gestiones el club ha organizado un viaje gratis para sus abonados con el patrocinio de Restaurante Los Serrano. El equipo no estará solo el domingo.

AFICIÓN | Viaje gratuito para abonados a Ponferrada gracias al Restaurante Los Serrano 👏



Toda la información para conseguir una plaza en el 🚌 la puedes leer aquí 👇



⏯️ https://t.co/BhlT2FY1wE pic.twitter.com/HIlS2EoiQ0 — C.D. Toledo (@CD_Toledo) 3 de mayo de 2018