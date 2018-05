Decepcionante imagen de Kirolbet Baskonia en Madrid (101-89)

Cuando no es el día, no es el día. Algo así puede resumir el decepcionante partido que completó Kirolbet Baskonia en la cancha del Real Madrid. La decepción se produce al comprobar que el segundo clasificado apenas puso oposición al primero y que tuvo reducidas opciones de llevarse la victoria. La derrota no es apabullante pero la línea del partido dibuja un Madrid con el dominio casi absoluto y un Baskonia sin energía ni espíritu de rebelión para poder cambiar esa dinámica.

Sólo se rescata el carácter guerrero de Luca Vildoza. El argentino completó su mejor partido de la temporada y al echarse el equipo a la espalda dio esperanzas para la remontada. 22 puntos, 4 asistencias y 29 de valoración fueron sus números. En el bando contrario, no apareció Shengelia en el partido, los interiores fueron dominados y la línea exterior fue un cúmulo de irregularidades repartidas entre todos sus jugadores.

Pero por encima de todo, sobresale una defensa que brilló por su ausencia. Encajando 101 puntos y una media de 25 por cuarto, es utópico vencer en la cancha del primer clasificado. Kirolbet Baskonia aguntó el intercambio de golpes hasta el primer cuarto (25-24). Pero la salida de Llull provocó la primera ventaja importante (33-26; Min. 13). A base de triples y gracias a la impecable tarjeta de tiro de Thompkis, los blancos llegaron hasta ventajas de 15 puntos (67-52; Min. 27).

Por momentos, Baskonia estaba superado. En defensa no funcionó ninguna idea, y en un partido de ritmo y con dos conjuntos de clara vocación ofensiva, el desacierto puntual en ataque te condena. 10 puntos seguidos de Vildoza despertaron a los azulgrana (81-75; Min. 34), pero ahí apareció Rudy Fernández para dejar el triunfo en Madrid.

Pese a no recibir grandes desventajas, Baskonia caminó en el partido al ritmo de los blancos y sin exponer argumentos para poder discutir el triunfo. Es el mejor partido para corregir errores de cara al play off por el título.

101 - Real Madrid: Causeur (11), Rudy Fernández (16), Reyes (14), Ayón (-), Yusta (4), Pantzar (-), Carroll (13), Tavares (6), Llull (14), Thompkins (17) y Taylor (6).

89 - Kirolbet Baskonia: Vildoza (22), Timma (7), Voigtmann (12), Malmanis (-), Huertas (9), Beaubois (6), Janning (13), Diop (4), Poirier (10), Shengelia (6) y Garino (-).

Parciales: 25-24 // 27-20 // 23-18 // 26-27.