Piden a Hacienda y la Diputación que investigue las cuentas de la UNED de 2016

El delegado de alumnos en Albacete, Francisco Martínez Ivars, ha pedido al interventor de la Diputación y a la delegación de Hacienda que emitan un informe sobre el balance de las cuentas de este centro asociado en 2016, de la cuenta de resultados, de la liquidación del presupuesto o del estado de cambios en el patrimonio.

Hace unos días, el centro asociado publicó la auditoría de cuentas de ese año, del 2016, con el visto bueno del interventor territorial. Pero el delegado de alumnos asegura que este informe no incluye datos contables, ni finacieros, ni se detalla cómo se usan los recursos asignados. Dice Martínez Ivars que esta información es necesaria para el control financiero del centro asociado y la reclama, como miembro de la Junta Rectora. También echa en falta el estado financiero del 2015, sobre los que se presentaron reparos y peticiones de información por parte del pleno de la Diputación y del Ayuntamiento de Albacete.

Denuncia que se une a la que este jueves ha presentado otro alumno de la UNED, en la que se cuestiona el doctorado obtenido por la directora del centro asociado de Albacete, Laura Cabello. El documento, remitido a Radio Albacete y otros medios de comunicación y que adelantó Onda CERO, asegura que la tesis de Cabello no obtuvo la validación de los tutores de la UNED en el curso 2015/16. Que Cabello comenzó el doctorado en la Universidad a Distancia, de ahí pasó a la UCLM y finalmente defendió la tesis en la propia UNED, "en otro departamento que no se corresponde con el tema de su tesis". Tesis en la que Cabello obtuvo la máxima calificación y de la que esta denuncia cuestiona "el uso de fuentes porque podría haber coincidencias con otros trabajos que no habrían sido citados en la bibliografía". La denuncia se interpuso ante el el servicio de inspección de la propia UNED.