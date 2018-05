Los hosteleros no quieren limitar el tardeo

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) ha desmentido que pretendan limitar el horario del tardeo a las 19h. Reconocen que se han reunido con la concejala de Hostelería, Marisa Gayo, pero no para hablar de la posibilidad de restringir horarios, sino todo lo contrario, ya que la edil se ha comprometido a apoyarles en la petición que todos los años realizan a la Generalitat para ampliar los horarios que marca la ley de espectáculos del Consell.

Respecto a la posibilidad de recuperar la Unidad Fox de la Policía Local, sí se muestran favorables porque creen que se deben controlar las molestias ocasionadas por el ruido, como el uso de megáfonos, y multar a quienes cometan excesos como orinar en la calle. Esto, recuerdan, “no es tardeo, ni es bueno para la hostelería”.

Pero desde APEHA insisten en que en ningún caso proponen limitar el tardeo porque, además, no es una opción realista. Según la secretaria general de APEHA, Emi Ortiz, “no se puede hacer porque la Ley de Espectáculos no contempla ese corte de horarios", es decir, no es posible desalojar la calle para luego volver a abrir en horario nocturno. “Eso no va así”, ha explicado.

Desde el gobierno municipal, la portavoz Mª Carmen de España ha confirmado esa reunión, aunque no desmiente que se haya hablado sobre esa limitación horaria. “A día de hoy yo no tengo constancia de que se haya tomado ninguna decisión, sé que se está trabajando pero en un día no se toman decisiones”, ha señalado.