Anquela: "Quiero estar muchos años aquí"

El Real Oviedo llega al próximo partido con la necesidad de sumar los tres puntos ante el Lorca, conjunto que confirmó su descenso a Segunda División B la pasada jornada, a pesar de haber ganado al Nàstic de Tarragona. El equipo murciano es el peor visitante de la categoría con solo seis puntos sumados lejos de su estadio. Únicamente ha ganado un encuentro, ha empatado tres y ha perdido quince. Pero los de Fabri González están mostrando un mejor rendimiento en la actualidad y acumulan tres semanas consecutivas sin conocer la derrota. Por su parte, Juan Antonio Anquela, ha sido contundente en la rueda de prensa previa al encuentro y espera que sus jugadores salgan enchufados para conseguir una victoria que se antoja vital: “El Lorca es un rival ordenado, que juega bien al fútbol y tiene gente rápida. Están ganando a equipos importantes. Hay en juego tres puntos que para nosotros son la vida”.

El entrenador jienense, que tiene a toda su plantilla disponible, podría regresar al sistema con dos carrileros. Y no se descarta que hombres como Linares y Rocha vuelvan al once. El andaluz se ha mostrado preocupado por la afición, teme que se pueda impacientar pronto y eso afecte al equipo durante el transcurso del partido: “El Tartiere nos va a comer, a la primera que hagamos nos van a pitar. Me gustaría que ayudasen desde el primer minuto. Sé que no estamos dando el nivel y necesitamos que la afición vuelva a creer en nosotros".

Al respecto de las malas sensaciones que han transmitido en las últimas jornadas, quiere recuperar la mejor versión de los suyos, que les llevó a estar incluso muy cerca del ascenso directo: “Cualquiera se siente fuerte jugando contra el Oviedo, y antes era al revés porque el equipo competía y sabía a lo que jugaba. En los dos últimos partidos hemos tenido unas dudas muy grandes".

Para alcanzar los puestos de playoff, el camino es el mismo que ya realizaron durante buena parte de la temporada. En una categoría tan igualada, cada detalle puede suponer un triunfo, y un técnico experimentado como el jienense es consciente de las dificultades que se presentan durante los 90 minutos: “Si no vamos a la segunda jugada, si no llevamos los rebotes…Eso significa perder. Hemos dejado de hacer muchas cosas, esto se consigue siendo un equipo. Y esa filosofía no se puede perder”.

Por último, a raíz de la informaciones surgidas días atrás sobre su futuro, él mismo se ha encargado de disipar cualquier tipo de duda, aunque ha reconocido que maneja unos tiempos muy concretos, que ya ha llevado a cabo en su última etapa en los banquillos: "Lo único que me preocupa es el Oviedo. Quiero estar muchos años aquí. Y eso me lo tengo que ganar. Si yo pudiera, los futbolistas firmarían de año en año".