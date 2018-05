Piden 10 años y medio para un acusado de abuso sexual y robo a una mujer con discapacidad en Tomelloso

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real enjuiciará el próximo jueves a un hombre acusado de abuso sexual continuado y robo a una mujer con un 76% de discapacidad en Tomelloso.

Según el escrito de acusación, en 2015 entabló una relación con la mujer a la que, siendo conocedor de su discapacidad y aprovechando que la conocía porque eran vecinos, empezó a convencer de que estaba enamorado de ella.

Así, el procesado comenzó a llamarla por teléfono de manera constante y cuando se la encontraba por la calle le decía que eran pareja y que iba a amueblar una casa para que se fueran a vivir juntos. Todo esto era "falso y teniendo el encausado siempre la doble finalidad de conseguir dinero de la víctima y tener relaciones sexuales con ella".

De esta forma consiguió convencer a la mujer de que le robara dinero a su madre y llegó a lograr que le entregara al menos 3.800 euros, pero le aseguraba que le devolvería el dinero más adelante. Además, la convenció para tener relaciones sexuales completas, diciéndole que "la amaba" y que "era preciosa".

Por su grado de discapacidad la víctima no es capaz de consentir si no es de forma manipulada, según señala el fiscal. Por estos hechos, la Fiscalía solicita 9 años por el delito de abuso sexual continuado así como 18 meses por un delito continuado de hurto, además de que no se podrá acercar a la víctima y deberá indemnizarla con 3.800 euros por el hurto y 3.000 por los abusos sexuales.