El ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula el presupuesto de 2015

El equipo de gobierno de Ponferrada presentará recurso de apelación a la sentencia del contencioso administrativo de León que anula los presupuestos de 2015 al incumplir el artículo 62 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León que obliga a los gestores municipales a atender los requerimientos de las juntas vecinales en la programación de los presupuestos.

La defensa del ayuntamiento se hará en base a que los presupuestos ya están ejecutados y por lo tanto no pueden anularse, a excepción de las partidas que se corresponden con asuntos que no se han ejecutado. Es el caso de los 3.000.000 de euros correspondientes al canon del Mundial de Ciclismo, una suma que, según explicó y reconoció Amparo Vidal, "puede estar viciada de nulidad", aunque a renglón seguido también recordó que esa misma cantidad ya había sido declarada "nula" por el Consejo Consultivo de Castilla y León tras la negativa del actual equipo de gobierno a correr con ese gasto que suponía "dar barra libre a la Fundación del Deporte para cubrir cualquier gasto vía prespuestos que no alcanzase a pagar la propia Fundación".

Junto a lo no ejecutado, también pueden correr riesgo en el peor de los casos, las partidas que son nuevas en cada ejercicio como las inversiones, las transferencias de capital y las transferencias corrientes.

Una vez explicada la primera lectura técnica de la sentencia, Amparo Vidal también quiso valorar políticamente el "varapalo tremendo" que ha sido la gestión del anterior equipo de gobierno para el ayuntamiento "un círculo vicioso de dos años que arrancó con un pleno de sueldos anulado judicialmente y que se cierra con otra sentencia contraria para el presupuesto de 2015. En medio,-recordó- el Tup, FCC, el agua y cómo no la polémica gestión del Mundial de Ciclismo".

En cuanto a pedir responsabilidades, Vidal las descarta por el momento y apela a la conciencia "de cada uno" para sumir las consecuencias de "un mandato desastroso".