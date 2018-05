Madrid, la ciudad que atrapó a Grande-Marlasca y Urbizu

Hacía cerca de 40 años que no se veían y la Cadena SER en Euskadi propició el encuentro. Fernando Grande-Marlasca, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Enrique Urbizu, director de cine, fueron compañeros de colegio allá por la década de los 70 y los 80 en La Salle de Bilbao. Allí fue donde Enrique comenzó a dar los primeros pasos en el séptimo arte. Fernando descubriría más adelante su pasión por el Derecho.

En el espacio Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi en A vivir que son dos días Euskadi, el juez cuenta que ya cuando estaban en tercero de BUP y en COU "no me acuerdo del nombre del hermano que nos daba filosofía.... El Yogi, influyó mucho". Enrique reconoce que ya venía atrapado por Madrid. "En cuanto acabo el montaje de Cómo ser infeliz, Andrés Vicente me propone otra peli. Pero claro, para hacer las dos primeras pelis que hicimos en Bilbao, veníamos a Madrid en los 80 a conseguir a Antonio Resines, Marisa Paredes, el Gran Wyoming, Willy Montesinos... y ahí sí que me atrapó Madrid", explica el director de películas como No habrá paz para los malvados, ganador de 6 premios Goya, Todo por la pasta, Cachito o La caja 507.