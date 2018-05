Juan Manuel Barragán "Estas ideas no recogen las inquietudes de la participación ciudadana"

Las mas de 300 hectáreas que el Puerto de Cádiz dispone a liberar del tráfico portuario son objeto de debate. En los últimos años un grupo creado por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y la Universidad, con la coordinación del catedrático de la UCA Juan Manuel Barragán, escuchó y plasmó las propuestas que durante seis meses plantearon urbanistas, ciudadanos y miembros del sector portuario local sobre qué hacer con esos terrenos.

Con motivo de presentarse las propuestas, tres diferentes pero con aspectos intercambiables en las mismas, que la Universidad Politécnica de Madrid ha realizado a propuesta de la Autoridad Portuaria en el transcurso de unas jornadas sobre la integración Puerto -Ciudad de Cádiz, el coordinador de las sesiones anteriores a estas, Juan Manuel Barragán señala " que estas ideas no recogen lo señalado por la ciudadanía en las diferentes reuniones" el catedrático cree que son unos terrenos que marcaran el futuro dela ciudad "me atrevería a decir que no estamos hablando del Cádiz del XXI sino del XXII".

"El empleo debía ser la esencia del escenario" "la gente no quería residencia, lo que le preocupaba era el trabajo" "usos productivos y portuarios" " no estamos de acuerdo que se pierda su condición de espacio portuario" son algunas conclusiones que se extrajeron de aquellas jornadas según nos cuenta el propio Barragán.

Lo que piensa la Universidad de Cádiz no coincide con las propuestas señala el profesor "probablemente lo que haya que hacer es un ejercicio de conciliación de unas propuestas y otras".