Cervera: "Necesitamos dos victorias"

Álvaro Cevera cumple cien partidos en el banquillo cadista. Mucho han cambiado las cosas desde que se sentó por primera vez como técnico amarillo. Esa experiencia que atesora le sirve para no relajarse para saber que lo que resta no será fácil. "Sabíamos desde que íbamos segundos que los equipos que estaban apretarían y nosotros no podríamos mantener ese nivel. Nosostros necesitamos dos victorias para meternos, pero otros necesitan cuatro y otros una, lo que pasa que algunos vienen más frescos y a nosotros nos está costando".

El entrenador avisa que el partido ante el Albacete no será fácil. "No están salvados, será un partido complicado" dice de los manchegos, que además también recalca que "tienen las cosas claras", dice poniendo en valor las virtudes del rival.

Entre esas virtudes destaca una defensa de cinco, algo que no se le da bien a los amarillos, por eso "nos hemos planteado cambiar y jugar como en Girona el año pasado, pero no lo haremos porque para eso tenemos que sacrificar a jugador importantes para nosotros", dice en referencia a Alvarito y Salvi, de los que dice que son "la gloria de este equipo".