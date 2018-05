Podemos pide soluciones para sacar adelante el Museo Paleontológico de la Región de Murcia

Podemos hablará con el resto de grupos para llevar a la Asamblea "la iniciativa más eficaz posible" acerca de este asunto y que no sean los vecinos y vecinas de esta localidad "los que tengan que afrontar de forma exclusiva los tremendos gastos de gestión que va a conllevar la puesta en marcha del Museo", según ha dicho Óscar Urralburu, secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia. "San Esteban debe entender que debe asumir su responsabilidad en lo que va a ser un museo regional, dejar de escurrir el bulto y, por tanto, comprometerse con el Ayuntamiento en compartir todo lo que implica su apertura".

Urralburu ha hecho hincapié en que en Murcia “a pesar del rico patrimonio cultural que tenemos, no hay política cultural. Tenemos yacimientos de primer orden abandonados a su suerte en diversas localidades. Por ello, también vamos a trabajar para en la futura ley de financiación local que se discute en la Asamblea quede plasmado cómo se distribuyen los recursos públicos en cuando a municipios. Nos tememos que los ayuntamientos que no son gobernados por el PP están siendo tratados injustamente. Esto no lo podemos permitir, ya que en la Región no puede haber ciudadanos de primera o segunda según estén o no en localidades gobernadas por el Partido Popular”-