Villarreal y Valencia se miden en La Cerámica a tres jornadas del final de la Liga con la intención de cerrar sus respectivos objetivos, en el caso del equipo local el de participar en la próxima Liga Europa y en el del Valencia el de jugar la Liga de Campeones.



La cercanía de ambas posibilidades refleja que unos y otros han realizado una buena campaña y que únicamente les resta aprovechar este partido clave para resolverla, ya que el Villarreal, si gana, será como mínimo séptimo y jugará la Liga Europa, mientras que al Valencia le falta un punto para ser cuarto.



El partido estará marcado por la dinámica reciente de unos y otros, mejor en el caso del Villarreal que en el del Valencia, y por la victoria que el equipo castellonense consiguió en la primera vuelta en Mestalla, donde se impuso por 0-1.



A estas tónicas de juego se le suma el regreso del técnico del Valencia, Marcelino García Toral, a La Cerámica, donde volverá a ocupar un banquillo dos años después de su destitución como entrenador del Villarreal, club en el que pasó cuatro temporadas.



Al encuentro llega el Villarreal con las bajas definitivas esta temporada de Bruno Soriano y Ruben Semedo, mientras que el resto de los futbolistas estarán en condiciones de jugar, una vez el técnico local, javier Calleja, ha recuperado a Javi Fuego.



Con ello y tras los buenos resultados de los últimos partidos, la idea de Calleja es la de mantener el equipo que ha logrado los últimos buenos resultados con las únicas dudas de la entrada de Jaume Costa en el lateral o Pablo Fornals en el centro del campo.



Así parece que el once estaría formado por Sergio Asenjo en la portería, con una defensa integrada por Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Antonio Rukavina o Jaume Costa.



En la medular estarán Rodrigo Hernández y Manu Trigueros como pivotes, a los que les acompañarían una línea de tres mediocampistas Castillejo, Raba y Cheryshev, con un único delantero, el colombiano Carlos Bacca, aunque la lista de convocados no saldrá hasta pocas horas antes del partido.



El Valencia llega en pos del punto que le falta para conseguir ser cuarto y el partido estará condicionado por el resultado del Athletic de Bilbao-Betis, que se juega antes y en el que un empate o una derrota bética supondrían la clasificación valencianista para la Liga de Campeones.



Pese a ello, en el cuadro de Marcelino no hay confianza, ya que el equipo atraviesa un pequeño bache de resultados al haber sumado dos de los últimos doce puntos en juego, aunque en los dos partidos más recientes, empatados ante Celta y Eibar, hizo merecimientos para ganar.



Salvo el francés Coquelin, lesionado de larga duración, el resto de la plantilla estará a disposición de Marcelino, quien no tiene sancionados y recupera a Garay, que no disputó el último encuentro por acumulación de amonestaciones. Para este encuentro ha convocado a los veintiún jugadores disponibles.



Con Neto en la portería, es probable, que el central Vezo ocupe el lateral derecho en detrimento de Montoya, como es habitual en los partidos del Valencia a domicilio, mientras que Garay podría volver al eje de la zaga junto a Paulista o Murillo, con Gayà en la izquierda.



No se esperan cambios en la línea media con Carlos Soler, Parejo, Kondogbia y Guedes. mientras que en el ataque, en el que parece fijo Rodrigo, los tres restantes delanteros del Valencia (Zaza, Santi Mina y Vietto) podrían tener su oportunidad para que el equipo cierre la temporada a falta de dos encuentros para su conclusión.



Alineaciones probables:



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Rukavina o Costa, Rodrigo, Trigueros, Castillejo, Raba, Cheryshev y Bacca



Valencia: Neto, Vezo, Garay, Paulista o Murillo, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Rodrigo y Zaza o santi Mina.



Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño)



Estadio: La Cerámica



Hora: 20.45

