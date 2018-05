El entrenador del CD Castellón, Sergi Escobar, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para analizar lo que deparará la cuadragésimo primera jornada de liga contra el Orihuela.

“Es un partidazo para hacer feliz a toda la afición del CD Castellón que seguro que nos apoyará. Es un encuentro que perfectamente podemos ver en el play-off”, ha expresado Escobar.

A pesar de no depender de sí mismo para ser campeón, el míster es optimista. “Estoy convencido a un 90% que si ganamos nuestros dos próximos partidos, seremos campeones. Si no los ganamos, no habremos sido merecedores de ser campeones y disputaremos el play-off desde una posición menos privilegiada pero con la ilusión de ascender”.

Por último, sabe que la afición será un factor diferencial. “Se va a vivir un ambiente de play-off. Queremos que Castalia sea una olla a presión. Con la afición tenemos que meter el primero gol porque allí en Orihuela el ambiente nos afectó”, ha destacado Escobar.