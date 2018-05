"No es un día especial, es un día cargado de tristeza"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado este viernes que el comunicado de ETA en el que anuncia su disolución no debe servir de "coartada" para realizar ninguna concesión a la banda terrorista y ha recordado que "la ley es la ley". Para Herrera el día de hoy no es especial y ETA no merece "ninguna consideración seria".

"Una banda terrorista que, utilizando como portavoces a sanguinarios criminales, desprecia de nuevo a las víctimas, diferenciando a unas de otras, se olvida de ellas, endosa la responsalidad a los estados y gobiernos de Francia y España", ha afirmado Juan Vicente Herrera, que cree que este es el momento para "reafirmar que por encima de todos ellos están las víctimas, que tienen derecho a la memoria y la dignidad".