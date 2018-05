Etxeberría: "Debemos usar todas nuestras herramientas"

Este viernes ha comparecido el técnico del CD Tenerife en la previa al encuentro que los blanquiazules disputarán ante el Almería este sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Una cita para la cual el técnico vasco anunció pocos cambios con respecto al once que cayó en Vallecas la pasada semana: “En principio no va a haber demasiados cambios. Es cierto que llevamos tres encuentros perdidos de manera consecutiva y no hemos estado acertados, pero en líneas generales el equipo ha dado la cara y se acerca a lo que me gusta de mis equipos”, apuntó.

Con respecto al rival de este sábado, avisó el técnico de Elgoibar que “debemos estar preparados para todo pues están necesitados y puede ser que nos cedan la iniciativa o empiecen a presionar. Debemos tener todas las herramientas para poder cotrarrestar todo esto, aunque nos va el jugar rápidos y estar atentos a esos jugadores descolgados aunque nuestra intención es la de llegar muchas veces al área contraria”, explicó el responsable del banquillo blanquiazul.

Por último y cuestionado sobre su futuro más allá del treinta de junio, Joseba Etxeberría fue tajante al respecto: “Estoy centrado en el partido del Almeria. El día que tengamos que anunciar algo lo haremos. Todos saben que estoy muy a gusto aquí y no quiero desviarme de ello pues habrá tiempo de sobra para hablar del futuro”, sentenció.

Apelación concede la suspensión cautelar

El CD Tenerife podrá hacer uso de la grada de San Sebastián en el encuentro del este sábado ante el Almería en el Rodríguez López. El recurso presentado por el club tinerfeño ha sido tomado en consideración por parte del comité de apelación de la federación española de fútbol que ha determinado la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción que le fue impuesta al club tras el último encuentro disputado en su feudo ante el Huesca.

Asimismo, el comité ha decidido rebajar la sanción impuesta al lateral Raúl Cámara de tres a dos partidos por lo que el defensa cumplirá la misma este sábado ante el conjunto andaluz.

Homenaje a Rommel Fernández

Con motivo del veinticinco aniversario del fallecimiento del jugador panameño y antes del encuentro ante el Almería, se llevará a cabo un homenaje a la figura de Rommel Fernández, quien fuera jugador del conjunto blanquiazul y que falleció en accidente de tráfico en 1.993.

El mosaico que recuerda al desaparecido jugador situado en la puerta dos del recinto capitalino, será el escenario donde se lleve a cabo el recuerdo a un mito del club blanquiazul que sigue permaneciendo en el recuerdo.