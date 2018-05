El Eldense a por su penútlimo cartucho (D. 18:00 h)

El estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” ya está engalanado para acoger su última cita liguera de esta temporada y además, por todo lo grande porque a partir de la seis de esta tarde, el C. D. Eldense (5º: 69 Ptos.) se juega el trabajo de toda la temporada cuando reciba a la U. D. Alzira (9º: 50 Ptos.) con la obligación de ganar y esperar que el C. F. La Nucía no puntúe en su visita al campo del líder Atlético Levante U. D. que recibe a los nucieros con la necesidad de conseguir el triunfo para mantener esa posición de privilegio.

La afición también juega / Cadena SER

Si los azulgranas de Elda vencen a los azulgranas de Alzira y el filial granota hace lo propio, el Deportivo encararía la última jornada liguera en el Grupo VI de Tercera División dependiendo de sí mismo. Si pierde y La Nucía gana se habrán esfumado definitivamente, para los de Elda, las posibilidades de luchar por el ascenso a Segunda B mientras que si Eldense y La Nucía logran la victoria, todo quedaría pendiente de la última jornada aunque la ventaja para los nucieros sería mayor porque recibirían en la Ciutat Esportiva “Camilo Cano” al Torre Levante mientras que el Deportivo visitaría al Elche Ilicitano que probablemente, se estaría jugando la permanencia.

En el vestuario deportivista no piensan en cábalas y su única preocupación está centrada en lograr los tres puntos en litigio aunque para eso deberán doblegar a un rival que llega a Elda con los deberes hechos y sin ningún tipo de presión.

Fernando Gómez Colomer, entrenador de la U. D. Alzira, cuenta con toda la plantilla excepto con el joven central Enric Miquel que tuvo problemas en un hombro la jornada pasada mientras que Miguel Ángel Mullor, técnico del Eldense, tiene la baja por sanción de Kike Tortosa y recupera a Chema Díaz que no pudo participar en la importante victoria de su equipo en Orihuela por el mismo motivo.

Ante la importancia del choque, la directiva del Eldense ha decidido repetir los precios del útlimo partido en casa por lo que los aficionados que quieran acceder a la zona de General tendrán que pagar un euro, en Tribuna 10 € y los menores de 15 años tendrá la entrada libre previa retirada de una invitación en las taquillas del estadio.