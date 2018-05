El Elda - C.E.E. quiere rematar la faena (S. 19:00 h)

El Bm. Elda – C.E.E. (2º: 44 Ptos.) acaricia la posibilidad de volver a jugar una fase de ascenso a la categoría de plata de balonmano masculino tras una temporada de ausencia. Los de Fernando Latorre reciben esta tarde (19:00 h) en el pabellón “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense, al H. C. Eivissa (3º: 42 Ptos.) en el último partido liguero en el Grupo E de la Primera Estatal que arbitrará la pareja de cántabros formada por Fernando Iñán Arias y José Manuel García Olavarrieta.

El capricho del calendario ha dejado para esta última cita liguera, el partido donde los dos contendientes se juegan la única plaza disponible para acompañar al Viscoconfort Maristas Algemesí en la lucha por el ascenso. Los eldenses han llegado en una posición idónea para conseguirlo, con dos puntos sobre su rival y con el factor cancha a su favor. Mientras que a los locales les bastaría con un empate o perder por un gol ya que en la primera vuelta los ibicencos vencieron 23-21, los insulares no tienen más remedio que ganar para arrebatarles el privilegio a los del Centro Excursionista Eldense que tienen a su favor el golaveraje general. No hay que obviar que el H. C. Eivissa es el equipo menos goleado del grupo aunque es el segundo que menos goles ha marcado solo por detrás del Hispanitas Bm. Petrer.

Sea como fuere, en el vestuario local no se piensa en otra cosa que no sea entrar en la fase de ascenso por la puerta grande y por eso han pedido el apoyo de la afición. La directiva del Bm. Elda – C.E.E. ha decidido dejar entrada libre a las mujeres que acudan al partido y además, entregarles un obsequio aprovechando que el domingo se celebra el “Día de la Madre”.

Por otro lado, se habilitará el campo de fútbol anexo al pabellón para que los aficionados no tengan problemas de aparcamiento.