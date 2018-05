El Alcorcón "veta" a más culturalistas en Santo Domingo

Numerosos aficionados de la Cultural se quedarán con las ganas de animar a su equipo en su visita al sur de Madrid este viernes debido al escaso número de entradas ofrecidas por el Alcorcón en el intercambio de rigor entre clubes, solo 200, y porque este misma tarde anunció públicamente que no se venderán localidades en las taquillas de Santo Domingo a los hinchas leoneses. "Por este motivo, rogamos a los aficionados visitantes que no dispongan de su localidad para el enuentro de mañana viernes, que no se desplacen en vano a nuestro Estadio", solicitan.



La Liga así lo indica en su normativa. Está prohibida la venta de entradas a los aficionados visitantes más allá del proceso directo que el club en cuestión haga en su propia sede. De esta forma se pretende evitar altercados entre hinchas que estén ubicados en un mismo sector del recinto.

La Cultural dispuso de 200 entradas que vendió al precio de 25 euros entre sus abonados, que agotaron existencias a las primeras de cambio, aprovechando muchos de ellos del desplazamiento gratuito en autobús que partirá a las 16.00 horas. Sin embargo, serán más los culturalistas presentes en Santo Domingo ya que, según ha podido constatar Radio León, quien más y quien menos se ha movido para, incluso a través de aficionados del Alcorcón, conseguir un billete.

A pesar de que la directiva del conjunto amarillo ha ofertado a sus socios una invitación para llenar las gradas, todo indica que habrá entradas a la venta en las taquillas para aquellos que no se identifiquen como seguidores visitantes cuya zona en el fondo norte está completa. La Peña Culturalista Madrileña, numerosa y muy activa, vivirá uno de sus partidos grandes con la presencia de la Cultural en las ceranías de la capital de España.