Moreno: "Ganar un título en la categoría que sea no es fácil"

El Real Mallorca tendrá la oportunidad el próximo domingo de proclamarse campeón de liga si consigue un punto contra el Badalona, en Son Moix.

Desde 1981, los rojillos no han conseguido un campeonato. Por este motivo, el entrenador Vicente Moreno, ha destacado que "sea la categoría que sea, ganar no es fácil" aunque también ha dejado a cada aficionado la decisión de celebrar o no el campeonato.

El entrenador valenciano considera que están en el escenario que estaban deseando al principio de temporada. No existe una presión especial, porque tal y como explica Moreno: "Siempre hemos jugado con ganas de ganar, sabíamos los jugadores y yo a qué veníamos cuando fichamos por el equipo".

Respecto a su rival, el Badalona, el técnico destaca "la buena racha del equipo catalán en los últimos meses que hace que se jueguen sus opciones de playoff en esta jornada".