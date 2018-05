'Per un bon finançament' pide una mejora en la financiación autonómica para Balears

La plataforma Per un bon finançament per les Illes Balears pide un cambio de postura al Gobierno de España para mejorar la financiación autonómica en las Islas. Piden un nuevo modelo de financiación, el reconocimiento del hecho insular y el pago de las inversiones estatutarias que aún se deben entre otras peticiones. Critican que la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad no es nueva y que se remonta hasta la transferencia de competencias en el Estatuto de autonomía.

Desde la plataforma pretenden sensibilizar a la población de las islas para concienciarla de la importancia de este asunto y no descartan movilizaciones en octubre coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado. Solicitan la aprobación de un régimen especial que reconozca el hecho insular que, denuncian, se encuentra recogido en la Constitución Española. Además subrayan que todas las islas de la Unión Europea tienen un estatus político propio, incluso, el "centralista" estado francés.

Miquel Rosselló, portavoz de esta asociación, dice que la única forma de revertir esta situación es poniendo más dinero desde Madrid y niega que haya que quitar dotaciones de otras comunidades para mejorar la financiación de Balears. Creen que estas partidas se pueden obtener de estructuras ministeriales duplicadas.