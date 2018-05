Rechazan una reclamación de 11.400 euros contra un taller por deficiencias en la reparación de un coche

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado la reclamación del propietario de un vehículo marca Audi que exigía a un taller mecánico 11.400 euros por los daños derivados de la mala instalación de la correa de distribución del coche. El apelante demandó al taller que le cambió la correa de distribución al vehículo, que ocho meses después tuvo que ser revisado por el servicio ténico de la propia marca. Allí le comunicaron que la deficiente instalación de la correa era de tal magnitud que había provocado daños que precisaban de una reparación por valor de 11.400 euros, incluyendo la sustitución del turbo.

La sentencia de la Audiencia de Palma confirma el dictamen de un juzgado de primera instancia que consideró que el propietario del coche sólo tenía derecho a cobrar 2.800 euros porque no había quedado probado que la mala instalación de la correa hubiera generado el resto de daños que el vehículo padecía. El denunciante afirmaba que tras la instalación de la correa de distribución, el coche estuvo ocho meses entrando y saliendo del taller donde no encontraban la avería, hasta que finalmente lo llevó al centro de asistencia de la casa donde le dijeron que para arreglarlo tendría que invertir más de once mil euros.

El dictamen de la Audiencia apunta que a pesar de todo, el propietario del coche no aportó durante el juicio un informe pericial sobre los daños del vehículo ni se preocupó de que el responsable del taller de la marca compareciera en el juicio para ratificar el presupuesto de los trabajos de reparación. Los magistrados señalan que, aunque la avería de la correa de distribución es importante como para afectar a un mecanismo básico del motor, en el caso de este coche no se pudso deducir que la correa estuviera rota. Para averiguar si la falta de tensión de la correa pudo provocar otros daños en el motor se hacía imprescindible un plus de actividad probatoria por parte del demandante, dice la sentencia.

Teniendo en cuenta que le correspondía al dueño del coche la acreditación de los hechos en los que basaba sus pretensiones, la revisión de los ocurrido durante el juicio pone en evidencia que no lo consiguió ni con la prueba documental que aportó ni con la declaración de uno de los mecánicos. Por eso, la Audiencia desestima el recurso y confirma el derecho del propietario del vehículo a cobrar 2.800 euros por la mala instalación de la correa.