El Consell arregla la carretera entre Es Migjorn y Es Mercadal

El Consell de Menorca arreglará la carretera que va desde Mercadal a Son Trèmol, en el municipio de Es Migjorn Gran. Los trabajos comenzarán la segunda quincena de mayo y acabarán a finales de este mes o comienzos del otro.

Pero el conseller de Mobilitat, Miquel Preto, explica en que las mejoras actuales son sólo provisionales, ya que se está redactando un proyecto para una rehabilitación mucho mayor de esta vía.

El precio de la ejecución de las obras asciende a 140.000 euros. Con Preto estaban los alcaldes de los dos municipios. El de Es Migjorn Gran, Pere Moll, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus detractores sobre el trabajo continuado que ha hecho falta para llegar a este acuerdo para mejorar este tramo de carretera. "Sabéis que he tenido problemas porque me han acusado de no trabajar lo suficiente. Lo que ocurre es que hay negociaciones que se han alargado y po rello da giusto ver como, por fin, dan su fruto".