Garre reta a todos los partidos a un debate público sobre los trasvases

"Se aproximan las elecciones y hay que recurrir a todo", decía en Lorca Alberto Garre, presidente de 'Somos Región', para resumir por qué el PP y el PSOE han recuperado el debate sobre la necesidad de nuevos trasvases que garanticen los recursos hídricos suficientes a la Región de Murcia.

En Lorca, Garre criticó el "cinismo" de los dos grandes partidos, acusando a PSOE de derogar el proyecto del trasvase del Ebro en 2004 y al PP de Mariano Rajoy de enterrarlo en 2011. Por eso, retaba al resto de formaciones, incluidas Ciudadanos y Podemos, a un debate público sobre el tema: "Hay que poner blanco sobre negro e ir a un debate público".

"Entre 2011 y 2018 nadie ha hablado de trasvases, y ahora todos recuperan la palabra trasvase, ¿es que antes no había necesidad de agua", reflexionaba Garre, quien ve como única razón para ello la proximidad de los comicios autonómicos de 2019.

"Desde 'Somos Región' no vamos a renunciar a un sólo metro cúbido de agua, porque es de todos", apuntaba el presidente del partido regionalista, quien cree que con la suma de los recursos que se destinan a decretos de ayudas por sequías o inundaciones, se podría acometer infraestructuras como el trasvase del Ebro.

Garre dice que tampoco admitirá "el enfrentamiento entre territorios" que puede provocar el debate sobre el Pacto del Agua impulsado por el Gobierno central del PP, que tuvo la oportunidad de sacarlo adelante con mayoría absoluta y que ahora pretende conseguirlo sin contar con apoyos suficientes.

300 personas en la presentación de 'Somos Región' en Lorca

Los populares Salones 'El Faroli' del barrio de la Virgen de las Huertas eran el escenario elegido por 'Somos Región' para su puesta de largo en Lorca, en un acto al que asistieron unas 300 personas, con una nutrida representación de diferentes estamentos sociales de la localidad.

Garre aseguraba que Lorca se había encontrado en los últimos tiempos "desasistida" y que no había contado con "el protagonismo que se merecía". Responsabiliza de ello a "un alcalde muy pegado a quien podía haber sido su pedáneo", refiriéndose de esta forma al anterior alcalde popular Francisco Jódar y al ex presidente regional y ex alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

'Somos región' estará presente en los comicios municipales del próximo 2019, confirmaba Garre, quien adelantaba que en esa cita su partido "tendrá mucho que decir y decidir".