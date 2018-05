Así habló Fuentes Zorita por el caso Mar Menor

El escrito del Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia, al que ha tenido acceso la Cadena SER es el "acta de declaración del investigado D. José Salvador Fuentes Zorita". Asisten a esta declaración el juez, el ministerio fiscal y los letrados de la acusación y de los numerosos imputados de la causa. Su voz fue grabada por el sistema fidelius.

Fuentes Zorita empieza diciendo que ha "leído la denuncia de la fiscalía con un relato de 45 años, de los que mi presidencia en la CHS no alcanzó los 6" y añade "por más que lo releo no acabo de entender los delitos por los que se me investiga". Califica la querella como "una crítica a actitudes de desidia más que señalar hechos que merezcan reproche penal".

Las primeras preguntas son claras: ¿Tuvo conocimiento de la grave situación de contaminación de la laguna? La respuesta de Zorita es clara también: recuerda que trabajó en numerosos estudios desde los años 70 y afirma "todos los murcianos sabemos desde hace tiempo que el Mar Menor es un sistema amenazado".

Zorita explica que ya cuando fue Consejero de Obras Públicas trabajó en leyes importantes para la protección de la naturaleza en la zona. Sin embargo, las preguntas más interesantes son de su etapa como Presidente de la CHS:

Reconoce que tenía conocimiento de los controles que hacía el organismo de aguas subterráneas pero dice que también los conocían Antonio Cerdá y los distintos miembros de la junta de la CHS y añade: "Lo que pasa es que los datos no eran del agrado de los componentes de la Comunidad". De hecho, carga contra Cerdá recordando que fue el entonces Consejero de Medio Ambiente quien, en su momento, criticó el "poco rigor" de esos controles y los datos que suministraban.

En todo momento Zorita señala que la intención de la CHS en el tema de la contaminación por nitratos era clara: se trabajó en su control y "nunca hubo desidia".

Sobre la construcción de los polémicos salmueroconductos, Zorita dice que "cuando tomó posesión ya estaban construídos".

Hay algo muy llamativo en su declaración. Dice Zorita, en varias ocasiones, que nunca tuvo constancia de la ya famosa carta de COAG de 2008 en la que la organización dice que le entregó a la CHS un listado de desalobradoras "geolocalizadas y catalogadas para darle una solución técnica". Este punto es clave porque los agricultores acusan a los distintos gestores de la CHS de no haberles hecho caso.

Zorita dice que "si hubieran tenido ese listado lo hubiesen denunciado"

Al expresidente de la CHS le hacen una pregunta muy clara: "¿Por qué, conociendo los datos críticos de vertidos de nutrientes al Mar Menor no se llevaron a cabo inspecciones para localizar las desalobradoras?". Responde que esa competencia de localizar los vertidos son de la Comunidad Autónoma con lo que vuelca la culpa hacia Cerdá.

También le preguntan por la llamada "Comisión del Mar Menor". Recuerda que la impulsó la CHS para "tratar de coordinar a todas las administraciones" en la defensa de la laguna. Sin embargo, recuerda "fue dinamitada en febrero de 2008 porque se salieron de ella el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad. En ese momento ambos organismos públicos los gobernaba el PP, dice, y "evitaron la posibilidad de hacer nada".