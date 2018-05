Gloria Alarcón: He contado mi violación en la campaña 'cuéntalo' para ayudar a otras mujeres a dar el paso"

Gloria Alarcón que es también presidenta del Foro Feminista ha publicado un tuit con el hastag cuéntalo en el que dice: "Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo le dije "no me hagas daño". Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual".

#Cuentalo Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo dije “no me hagas daño”. Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual — Gloria Alarcón G (@GloriaAlarconG) 3 de mayo de 2018

Hoy hemos hablado con ella y asegura que ha entrado en la campaña para ayudar a otras mujeres a dar el paso.

Recuerda que hay datos que hablan de que el 40 % de las mujeres han sido violadas, pero no conocemos los casos porque hay vergüenza de contarlo y eso debe cambiar, porque una victima no debe sentir vergüenza.

Para Gloria Alarcón esta campaña tiene una importancia grandísima y por eso se ha unido a ella.