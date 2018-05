Este domingo celebramos EL DÍA DE LA MADRE. Es una buena ocasión para agradecer todo lo que nos regalan o han regalado.

A cada uno de nosotros nos pueden venir a la cabeza miles de recuerdos, conversaciones, abrazos, besos, confidencias, reprimendas, consejos…

Una madre siempre está. Son las personas que mejor nos conocen, saben de nuestros estados de ánimo. Cuando estamos caídos, su mano nos levanta. Nos apoyan, dándonos la palabra oportuna y el consejo para crecer. Aunque no siempre esté contigo de acuerdo, te da su apoyo incondicional y te comprende

Siempre están esperándonos y en el interior de su corazón saben perdonar cuando se sienten rechazadas o desplazadas.

Una madre sabe situarse en un segundo lugar. Mujer, madre, personas es el mejor regalo que nos ha dado la vida.

Madres, amas de casa, trabajadoras, voluntarias, maestras, modelos, médicas, psicólogas… tienen tantos oficios. Hayan o no estudiado, su vida y su historia son el mejor modelo de referencia para todas las generaciones.

Las madres construyen mesas de hermandad, fraternidad, convivencia, hogar… Una madre en una casa sabe estar pendiente de todos, creando puentes, valorando las potencialidades de cada miembro de la familia. Pierde para que otros ganen.

Muchas veces escuchamos es necesario que en esta sociedad, que en esta institución haya una mujer para hacer tal cosa. No, no. La funcionalidad no es el propósito de la mujer. Es verdad que la mujer debe hacer cosas, y hace cosas como todos los demás. El propósito de la mujer es la armonía en el mundo".

"La explotación de las personas es un crimen de lesa humanidad, es verdad. Pero la explotación de la mujer es un crimen mayor, porque destruye la armonía que Dios ha querido dar al mundo”.

Como dice el papa Francisco. “la mujer es la armonía, es la poesía, es la belleza. Sin ella, el mundo no sería así de hermoso, no sería armónico. Me gusta pensar que Dios creó a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una madre”.

Yo me quiero acordar de mi madre, que hace ya tiempo trabajó y cuidó de nuestra familia, incluso bajo la incomprensión de aquella sociedad cerrada de Palencia. Me acuerdo hoy de tantas amigas que dan lo mejor de sí en sus trabajos y en sus hogares. Me acuerdo de tantas mujeres explotadas. Recuerdo a las mujeres que por hacer el mismo trabajo que los hombres cobran menos. Me acuerdo de tantas voluntarias que regalan lo mejor de sí, después de trabajar y cuidar a los suyos. Me acuerdo de tantas madres vejadas por hombres sin escrúpulos. Me acuerdo de madres que están abandonadas en residencias, sin que su familia vaya a visitarlas. Recuerdos a madres que no recuerdan quién son, pero que su corazón está lleno de recuerdos de amor hacia los demás.

Gracias a todas madres. Quienes contamos todavía con su presencia demos gracias a la vida por este regalo. Si tu madre ya no se encuentra a tu lado, honra su memoria siendo una buena persona.