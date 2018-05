La oposición acusa al equipo de Polanco de hacer un mal uso del Consejo de Fiestas

Los tres partido en la oposición en el Ayuntamiento de Palencia, PSOE, Ganemos y Ciudadanos han emitido un comunicado conjunto criticando el uso que desde el equipo de gobierno se hace del Consejo de Fiestas. Reproducimos a continuación dicho comunicado.

"Se ha convertido en una rutina o costumbre a lo largo de toda la legislatura, que el equipo de gobierno en Palencia utilice el Consejo de Fiestas como un lugar en el que refrendar sus propias propuestas. Este consejo, como todos los consejos del Ayuntamiento, es un órgano de consulta y asesoramiento sin carácter decisorio, un lugar donde incentivar la participación activa de la población en la elaboración de ideas, propuestas o estrategias que puedan ser elaboradas en común. Todas las iniciativas surgidas del mismo han de ser inevitablemente desarrolladas en los órganos competentes de decisión, tras pasar por la respectiva comisión informativa de cultura y fiestas, la toma de decisión en la junta de gobierno o en el pleno de la Corporación.

Entendemos que es necesario hacer un buen uso de los órganos de participación de la ciudad, y en todo caso no utilizarlos con el objetivo de avalar las propuestas elaboradas por parte del equipo de gobierno, pues esto no solo desincentiva la participación, si no que la deforma en su necesidad, generando un tipo de relación no coherente con el objetivo del organismo como consejo, y sirviendo en este caso para eludir y escapar a la confrontación de ideas y debate político que debe suceder en los órganos útiles para la decisión. Una maniobra que tiene un carácter de cobardía política.

Esperamos que, en los sucesivo, cualquier iniciativa o resolución generada en el consejo de fiestas sea trasladada a las comisiones oportunas para la información, desarrollo y estudio de la misma, de forma que su trámite no tenga ninguna intención partidista. Para evitar utilizar órganos de participación ciudadana como órganos de ratificación de las propuestas del partido popular."